Sloop Aviflora verloopt vlot: bijna gebouwen al tegen de vlakte

15 februari 2019

De sloop van het vroegere familie- en dierenpark Aviflora gaat vlot vooruit. Er staan nog amper een paar gebouwen recht. Het hoofdgebouw is bijna helemaal tegen de vlakte gegaan en ook het kasteel op het eilandje is niet meer. Ook de bodem wordt grondig gesaneerd. Bij controles hadden inspecteurs onder andere plastic afval van speeltoestellen en dierlijke resten in de grond gevonden.

Aviflora ging in 2015 failliet. In april 2018 kocht ondernemerskoppel Emmanuel Desimpel en Stefanie Labis een deel van het domein op. Ze laten nu alle oude gebouwen slopen om er een nieuw familiepark voor kinderen tot 8 jaar uit de grond te stampen. Ze mikken op een mix van speeltoestellen en virtual reality-spelletjes.