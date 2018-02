Slachtoffers zetten inbrekers op Facebook 26 februari 2018

02u27 0

Slachtoffers van een inbraak zaterdag om 11.30 uur in Ingelmunster hebben de camerabeelden van de inbrekers op Facebook gezet. "Op de beelden zijn de twee inbrekers duidelijk te zien", vertelt de dochter van het slachtoffer anoniem. "De ene heeft een sportbroek van het merk Adidas aan, de andere draagt een jeansbroek en een zwarte jas. Ik heb hen op Facebook gezet omdat ze konden ontkomen, maar misschien heeft iemand hen zaterdag nog gezien. Op de beelden is te zien hoe ze eerst acht minuten rond het huis lopen om een geschikte plaats te vinden om in te breken. Dat hebben ze gedaan door een raam open te breken. Ze hebben het hele huis doorzocht, maar uiteindelijk hebben ze enkel een sjaal van mijn moeder meegenomen. In het huis ligt zo goed als niets van waarde. Twee jaar geleden is er in twee weken twee keer ingebroken en toen hebben de daders wel een grote buit gemaakt. Sindsdien laten we niets meer in het huis liggen dat waarde heeft."





(AHK)