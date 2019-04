Sint-Amandskerk opent opnieuw de deuren VDI

07 april 2019

11u35

Bron: VDI 1 Ingelmunster Na vier maanden van ingrijpende werken opende de Sint-Amandskerk zaterdag opnieuw de deuren. De Ingelmunsterse firma Monument Vandekerckhove plaatste er een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie met de modernste technologieën.

“Verspreid over de kerk zijn zes warmtestations geplaatst” ,vertelt pastoor Ludwig Dubaere. “Door deze spreiding zullen de warmtebronnen vanaf de grond zorgen voor een gelijkmatige temperatuur en zal de warmte ook heel aangenaam aanvoelen.” Toch liep het woensdagavond nog even mis. Bij de opstart van de verwarmingsinstallatie kwam er witte rook vrij, waardoor passanten verkeerdelijk dachten dat de kerk in brand stond. “Gelukkig bleek het loos alarm en konden we zaterdag écht opnieuw de deuren openen met onze eerste eucharistieviering, gevolgd door een feestelijke receptie”, aldus de pastoor. “Er is ondertussen ook archeologisch onderzoek verricht. Binnenkort stellen we enkele vondsten uit de 12de eeuw in de kerk tentoon.”

Verder werd ook het portaal opgefrist. Vanaf het Paasweekend zal de opbouw van de nieuwe altaarruimte op het podium van start gaan. De kerk is opnieuw elke dag toegankelijk en dat van 8 tot 18.30 uur, ook op zon- en feestdagen. Op donderdag om 18.30 uur en vrijdag om 9 uur zijn er ook vieringen in de weekdagkapel. Later volgt er nog een officieel heropeningsmoment van de kerk.