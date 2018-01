Schepen Rob Kindt stopt met politiek 02u50 0 Foto VDI Schepen Rob Kindt.

Schepen Rob Kindt (63) stapt eind dit jaar uit de gemeentepolitiek. Hij doet nog zijn mandaat uit en staat bijgevolg straks bij De Brug niet langer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kindt is schepen van ruimtelijke ordening, erediensten, cultureel erfgoed en patrimonium. "Om het met een eigen citaat te zeggen: "Ik had geen tijd meer om geen tijd te hebben", legt de schepen zijn beslissing uit. "Ik wil meer tijd maken voor hobby's en mijn kleinkinderen. Mijn goede vriend Marc Terry overleed onlangs op 68-jarige leeftijd en mijn vader was 66 jaar toen hij stierf. Dat doet je nadenken. Ik heb al sinds 1998 een politiek engagement bij De Brug en denk dat ik kan terugblikken op een mooie carrière. Zo ben ik enorm blij dat ik mee heb geholpen aan de renovatie van de Gravenkapel en de nieuwbouw van buitenschoolse kinderopvang Villa Max. Alleen jammer dat ik straks niet meer de voltooiing van de nieuwe dorpsbrug als schepen zal mee maken, maar mijn opvolger gaat dat ongetwijfeld ook uitstekend doen." (VDI)