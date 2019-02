Schepen helpt dagje mee bij gezinshulp VDI

28 februari 2019

15u29

Bron: VDI 0 Ingelmunster Schepen van Sociale Zaken Katrien Vandecasteele stak vandaag de handen uit de mouwen bij gezinshulp in eigen gemeente. Dat deed ze naar aanleiding van Expeditie Zorg, een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten om bestuursploegen nader kennis te laten maken met hun eigen zorgaanbod.

”In West-Vlaanderen zijn we in Ingelmunster één van de weinige gemeenten of steden die gezinshulp aanbieden”, vertelt schepen Katrien nadat ze geholpen heeft bij enkele mensen thuis. Onze mensen van de thuiszorgdiensten leveren fantastisch werk zodat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen wonen. Graag wilde ik eens weten wat er effectief op het werkveld gedaan werd en aan de lijve ondervinden hoe het is om bij mensen thuis te komen en hen te helpen bij verzorgende en huishoudelijke taken. Het was een heel verrijkende ervaring.”