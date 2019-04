Schade geleden bij storm van 10 maart? Meld het bij de gemeente VDI

Tijdens het weekend van 9 en 10 maart raasde er een storm over de streek. Verschillende huizen liepen daarbij schade op. Om een vergoeding voor deze schade te krijgen moet je eerst contact opnemen met je verzekeraar. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je ook een schadevergoeding via het Vlaamse Rampenfonds krijgen, maar daarvoor moet de regering het natuurfenomeen eerst officieel als ramp erkennen. Om deze erkenning aan te vragen, roept de gemeente alle slachtoffers op om zich zo snel mogelijk te melden via openbarewerken@ingelmunster.be. Voor meer info kan je terecht bij Wim Decoopman op 051/33.74.38.