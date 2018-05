Sabine Lampaert verrassend lijsttrekker bij CD&V 05 mei 2018

02u32 0 Ingelmunster Primeur bij oppositiepartij CD&V: voor het eerst in haar bestaan kiest de lokale afdeling een vrouw als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Sabine Lampaert, in het dagelijkse leven hoofd bewonerszorg in Maria Rustoord, heeft beslist om de uitdaging aan te gaan. Op plaats twee van de lijst prijkt huisarts Filip Blanckaert, gevolgd door Els Leysen, Ilse Himpe en Jan Defreyne. Voorzitter Geert Verstraete is lijstduwer, oud-burgemeester Yves Vercruysse prijkt op de voorlaatste plaats. "We gaan voor vernieuwing en trekken meteen ook als één ploeg naar de kiezer", weet Sabine Lampaert. "Niet langer met mensen van diverse strekkingen, zoals het ACW, middenstand of de boerengilde, want dat behoort stilaan tot het verleden. En ik mag dan wel de lijsttrekker zijn, ik zie mijn lijsttrekkerschap toch meer als een duoverhaal met Filip Blanckaert. Samen dragen we zorg voor Ingelmunster en dat zal uiteraard ook een van de grote thema's voor onze gemeenteraadsverkiezingen zijn. Kandidaat-burgemeester zou ik me niet noemen, omdat we op voorhand niet over postjes spreken. We willen graag weer deel van het beleid uitmaken en we hopen dan ook dat de kiezer ons daar een mandaat voor geeft, al groeit het besef dat we daarvoor misschien wel in gesprek zullen moeten gaan met andere partijen." (VDI)