Rudy Debruyne vervangt Carine Geldhof in de gemeenteraad VDI

01 april 2019

16u27

Bron: VDI

Rudy Debruyne van meerderheidspartij De Brug/N-VA & Open VLD zal in de gemeenteraad van Ingelmunster tijdelijk zijn collega Carine Geldhof vervangen. Zij kan omwille van medische redenen voor onbepaalde tijd niet zetelen. Rudy is ook al lid van het Bijzonder Comité van Sociale Zaken, waar hij blijft zetelen. Een andere wissel in dat comité is de vervanging van Fien Debeuf. Zij neemt moederschapsrust op en wordt vervangen door Ingrid Vanpachtenbeke.