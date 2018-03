Rook en roet treffen woning in renovatie 02 maart 2018

In de Zusterstraat ontdekte Kathleen Wannin (51) woensdagmiddag dat er een brandje woedde in de woning van Gerard Wannin, haar vader zaliger. De vrouw kwam er een kijkje nemen, omdat ze samen met haar man en zoon de woning wil verbouwen, met de bedoeling er op termijn te gaan wonen. De eigenaars hadden dinsdagavond de houtkachel aangestoken. Kennelijk is er in de uren daarna iets verkeerd gelopen. Een eiken balk raakte oververhit, begon te smeulen en vatte vuur. Een gebrek aan zuurstof zorgde er voor dat de brand niet uitbreidde. Wel zat een flink deel van de benedenverdieping onder het roet. De brandweer hoefde nauwelijks te blussen. (VHS)