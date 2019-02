Rommelmarkt bij Natuurpunt De Buizerd VDI

26 februari 2019

16u30

Bron: VDI 0 Ingelmunster Natuurpunt De Buizerd houdt op zaterdag 9 en zondag 10 maart zijn 34ste rommelmarkt. Dat weekend kan je opnieuw snuisteren tussen heel wat curiosa in de Cultuurfabriek in de Stationstraat.

“De bedoeling is om goederen een tweede en zelfs een derde leven te laten leiden”, vertelt voorzitter Hendrik Debeuf. De winst gaat volledig naar het reservatenfonds van de vereniging. In 2016 werd reeds een 1,2 hectare prachtig stukje natuur aangekocht in hartje Ingelmunster. Zo is de bescherming in de toekomst verzekerd. Indien er in de toekomst nog interesssante natuurpercelen te koop worden aangeboden en mits een faire prijs zal Natuurpunt De Buizerd overwegen om die aan te kopen.”

De rommelmarkt werkt niet met standhouders. Verkopers kunnen hun goederen binnen brengen op vrijdag 8 maart van 9.30 tot 18 uur en op zaterdag 9 maart tussen 9 en 11 uur. Voor grotere hoeveelheden dien je een seintje te geven op 0475/36.59.55. “Wij staan in voor de verkoop en rekenen een gage van 25 procent op een verkocht goed”, zegt Hendrik. “Niet-verkochte goederen en het verdiende geld kan je op zondag 10 maart tussen 18 en 20 uur ophalen.” De rommelmarkt bezoeken kan op zaterdag 9 maart tussen 13.30 en 18.30 uur en op zondag 10 maart tussen 9 en 16 uur.

Wie zich geroepen voelt om ook een handje te komen toesteken kan mailen naar info@debuizerd.be.