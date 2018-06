Restauratiepremie nieuwe verwarming kerk 23 juni 2018

De Vlaamse overheid kent een restauratiepremie van 249.013 euro toe voor een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Sint-Amanduskerk. De gemeente vroeg de premie reeds in 2012 aan, toen bij werken aan het Marktplein de vroegere stookruimte verdween. Er kwam een tijdelijke verwarmingsinstallatie aan de buitenkant van de kerk. Midden oktober beginnen de werken voor de nieuwe verwarming. Tijdens die werken zal de kerk niet toegankelijk zijn voor erediensten. De weekendmissen vinden plaats in de kloosterkapel van de Zusters van Maria in de Schoolstraat. Uitvaarten vinden in overleg met families plaats in de kerken in de omgeving. De weekdagmissen op donderdag om 18.30 uur en op vrijdag om 9 uur en de doopvieringen blijven doorgaan in de weekdagkapel aan de achterzijde van de kerk. Meer info bij het parochiesecretariaat op 051/30.18.19.





(VDI)