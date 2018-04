Remmen aanhangwagen oververhit 19 april 2018

02u36 1

Oostrozebeke





Langs de Ingelmunstersteenweg, op de grens tussen Ingelmunster en Oostrozebeke, raakten gisterenmiddag de remmen van een aanhangwagen van een vrachtwagen van de firma Corex uit Harelbeke oververhit. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse om de remmen af te koelen. De alerte vrachtwagenchauffeur had zijn vrachtwagen met aanhangwagen langs de kant van de weg geparkeerd toen hij rook opmerkte. Wellicht zorgde een technisch defect voor het euvel. Vlammen waren er niet, en dat was maar best ook. De aanhangwagen bleek immers volledig gevuld met kartonnen kokers, hoekbeschermers, profielen en verpakkingen. Een brandbare lading dus. Tijdens de interventie van de brandweer bleef de N357 tussen de Gentstraat en Unilin Panels (ex-Spano) volledig afgesloten voor het verkeer. (LSI)