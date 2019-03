Recordduif Armando is plots wereldnieuws VDI

20 maart 2019

17u02

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het verhaal van recordduif Armando van kweker Joël Verschoot uit Ingelmunster gaat nu ook de wereld rond. Een Chinees bracht tijdens een veiling een bod uit van 1,2 miljoen euro voor Armando. Samen met de verkoop van zijn 177 andere duiven heeft dit Joël 2,4 miljoen euro opgebracht. Het verhaal werd onder andere op de sites van CNN en BBC opgepikt.

’Chinese buyer bids record 1.4 million dollar for a racing pigeon’, titelt CNN op zijn website. In ons land wordt Armando ook wel eens de Eddy Merckx onder de duiven genoemd, in Groot-Brittannië vergelijken ze hem met F1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De Britse nieuwszender BBC pikte het verhaal ook op en sprak met Nikolaas Gyselbrecht van veilingsite PiPa. “In onze wildste dromen hadden we deze prijs niet verwacht. We hadden gehoopt op vier- tot vijfhonderdduizend euro, maar droomden slechts van zeshonderdduizend euro.”

Het bekende tijdschrift Time vergelijkt de duif dan weer met voetbalgod Lionel Messi.

Ondertussen wordt het duivenhok van Armando nog tot en met donderdag door een bewakingsfirma in de gaten gehouden. Dan vertrekt de duif naar China.