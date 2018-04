Printbedrijf vestigt zich in voormalige garage 06 april 2018

02u44 0 Ingelmunster De vroegere garage Bovijn in de Oostrozebekestraat is sinds deze week ingepalmd door printbedrijf Ye Print.

Het familiebedrijf is gespecialiseerd in drukwerk van groot formaat en is verhuisd van Waregem naar Ingelmunster. "We drukken affiches voor bushokjes, grote zeildoeken voor bedrijven, maar ook gigantische spandoeken voor festivals, zoals Hype-O-Dream in Waregem", verklaart zaakvoerder Thomas Dhondt, die binnenkort samen met zijn meewerkende echtgenote Evelyne Vandekerckhove en zoontje Jérôme verhuisde naar een woonst op dezelfde site.





Vloerstickers

"Onze displays en stickers zijn dan weer populaire toepassingen voor kantoorgebouwen of winkels, bijvoorbeeld om solden aan te kondigen. Verder behoren ook vloerstickers voor beurzen of zelfs als blikvanger aan de finishlijn van wielerwedstrijden tot de mogelijkheden." Vooraan het bedrijf is een showroom, in de vroegere garage komen alle machines te staan. (VDI)