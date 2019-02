Praatcafé in jeugdhuis Kontrabas VDI

De Sint-Amandsparochie organiseert op vrijdag 1 maart om 20 uur een praatcafé in jeugdhuis Kontrabas. Het wil er met jongeren in dialoog treden over het leven en samenleven. Gastmoderator is de Ingelmunsterse Charlotte Braeckeveldt, die aan het bisdom van Gent verbonden is. Meer info via st.amand.ingelmunster@proximus.be.