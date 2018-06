Polenplein davert, hele regio juicht mee 19 juni 2018

02u49 0 Ingelmunster De duivelsgekte is compleet. Met elke goal die de Rode Duivels scoorden tegen Panama, zwelde het feestgedruis gisteren aan. Vanop het Polenplein in Roeselare tot op het marktplein in Ingelmunster.

In Ingelmunster zat de sfeer er voor de match al goed in dankzij Team Brabançonne. De vriendengroep wil dat ons volkslied bij de WK-wedstrijden van de Rode Duivels weer ingeburgerd raakt. "We vonden het een leuk idee om de tekst van de Brabançonne op een groot spandoek te hangen, T-shirts met de tekst te drukken en zelf het goede voorbeeld te geven", zegt supporter Dieter Quaegebeur, die de hymne mocht inzetten. "Aan enthousiasme bij de supporters geen gebrek, maar ik vermoed dat de ambiance bij de komende wedstrijden nog zal stijgen en dat het volkslied nog fanatieker zal gezongen worden."





Tijdens de eerste helft raakten de Duivels niet door de verdediging van de Panamezen, maar na de eerste goal kolkte het Roeselaarse Polenplein, dat vlotjes was volgelopen met fans van de Duivels. "Ik mocht van mijn werkgever vandaag een halfuurtje vroeger stoppen. Hij keek wel even vreemd op toen ik vertrok in mijn tricolore kostuum", lacht believer Sven Brysse. " Maar wedden dat hij ook overstag gaat als we straks in de finale staan?"





De duivelskoorts sloeg ook toe in de scholen. In de vrije basisschool in Gits mochten de kinderen verkleed naar school. Driehonderd dolenthousiaste, duivelse supportertjes gingen er helemaal uit hun dak. (SVR/CDR/VDI)