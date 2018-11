Pedofiele ex-leraar moet achter tralies blijven EERDERE STRAF VERANDERT IN JAAR EFFECTIEF NA BETASTINGEN OP BOEKENBEURS LIEVEN SAMYN

17 november 2018

02u22 0 Ingelmunster Een pedofiele ex-leraar (52) uit Ingelmunster moet nog even in de cel blijven. Nadat hij op de Antwerpse Boekenbeurs 11-jarige meisjes betastte, besliste de rechter gisteren zijn voorwaarden van een eerdere veroordeling in te trekken. Daardoor wordt de celstraf van één jaar volledig effectief. "Maar de oplossing voor je problemen zal je niet in de gevangenis vinden", besefte ook de rechter.

De voormalige leraar van basisschool De Lettertuin in Koekelare, die vroeger in Hooglede woonde, kwam in 2008 voor het eerst met het gerecht in aanraking. Hij liet toen herstellingen aan zijn computer uitvoeren, maar bij het nemen van een back-up van zijn harde schijf dook een gigantische hoeveelheid foto's en filmpjes met kinderporno op. Pas bij de behandeling voor de rechtbank halfweg februari 2010 kwam de zaak aan het licht.





15-jarige dochter

Meteen zette de directeur van de school de procedure tot preventieve schorsing in gang. Zowel in eerste aanleg als in beroep kreeg Dirk L. probatieopschorting. Dat betekende dat hij geen straf kreeg, maar zich wel aan enkele voorwaarden moest houden. Nadien diende hij zelf zijn ontslag in als leraar. Van die tweede kans maakte Dirk L. geen gebruik, want niet veel later vond zijn toen 15-jarige dochter op een geheugenkaartje van haar vader opnieuw kinderpornografische foto's. Genoeg voor het gerecht om de man even achter tralies te stoppen, die eerdere probatieopschorting om te zetten in een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden én daarbovenop nog een jaar celstraf, waarvan de helft effectief, uit te spreken.





Chemisch castreren

Maar op de Boekenbeurs op 1 november schond hij ook die voorwaarden. Bovendien kon bij een daaropvolgende huiszoeking in Ingelmunster opnieuw kinderporno op zijn laptop gevonden worden. Vorige zomer bezondigde hij zich in Brussel overigens ook al aan ongewenste aanrakingen van minderjarige meisjes, zo bleek gisteren. Naar eigen zeggen raakt hij daar opgewonden van. "Het is verontrustend dat hij verre verplaatsingen naar Antwerpen en Brussel maakt om nieuwe feiten te plegen", vond het openbaar ministerie. Zij vroeg aan de rechter de eerdere voorwaarden in te trekken en de vorige straf volledig effectief te maken. Volgens zijn begeleidende justitieassistent verliepen die voorwaarden trouwens moeizaam. 'Stelt zich weinig open, groot gevaar voor recidive, ontkennende of verbloemende houding', zo staat in een verslag te lezen. "Zelfs leugenachtig, want hij verklaarde dat hij geen computer meer bezat", aldus de openbare aanklager. "Ik besef dat het moet stoppen", barstte Dirk L. voor de Kortrijkse rechter in tranen uit. "Zo kan ik niet verder leven. Die fantasieën moeten uit mijn hoofd. Ik ben mijn job als leraar, mijn huwelijk en gedeeltelijk mijn kinderen kwijt. Iedereen kijkt me aan en mijdt mij. Van zodra ik vrijkom, zal ik een psychiater raadplegen."





Zijn advocaat stelde zelfs voor zich chemisch te laten castreren om de ongezonde driften weg te nemen. Met medicijnen wordt dan de werking van de hormonen die door de teelballen worden afgegeven, tegengegaan. "Het is een ziekte", aldus de advocaat. "Maak uw goede intenties waar, want straks volgt nog een nieuw proces", besloot de rechter.