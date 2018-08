Paardentrek en circusshow op Kriekefeesten 03 augustus 2018

De 59ste Kriekefeesten op de gelijknamige wijk vinden nu vandaag, morgen en zondag plaats. Vandaag openen de feesten om 18 uur met een misviering in de feesttent aan de Kweekstraat. Nadien is er een receptie voor wijkbewoners en om 19 uur start een groentenkaarting. Morgen start de dag om 9 uur met een vinkenzetting, om 14 uur is er de Kriekeloop en om 19 uur een barbecue met beenhesp, groentjes en frietjes. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen onder de 12 jaar 5 euro. Inschrijven via kriekekermis@telenet.be. Om 21.30 uur treden de Wilfrieds op. Op zondag is er de Krieke-hoogdag met om 10 uur een wielercafé en de aankomst en demonstratie van tientallen oude tractoren. In de namiddag is er paardentrekwedstrijd. Om 14 uur is er schietlapschieten en om 15.30 uur een circusshow. Op hetzelfde tijdstip start een touwtrekwedstrijd en om 17.30 uur is er het kampioenschap eiergooien. Inschrijven via hetzelfde mailadres. 's Avonds is er muziek met dj Kristof. (VDI)