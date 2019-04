Oudste inwoner van Ingelmunster op 106-jarige leeftijd overleden

17 april 2019

De 106-jarige Celina Carette is woensdagvoormiddag 17 april overleden in woonzorgcentrum Maria Rustoord. Ze was de oudste inwoner van de gemeente.

Celina werd op 30 januari 1913 geboren in Ingelmunster. Ze trad in het huwelijksbootje met Georges Meurisse, die reeds in 1948 overleed. Ze kregen één dochter Georgette. Later kwamen er één kleindochter, twee achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen. Celina werkte jarenlang als schoonmaakster en in haar vrije tijd speelde ze graag een potje kaart.

Op haar 104de verjaardag gaf ze nog vol enthousiasme een dikke smakkerd aan de pastoor van de parochie en ook dit jaar werd haar verjaardag met een feestje gevierd, al vond dat wel op haar kamer plaats omdat haar gezondheid er een klein beetje op was achteruit gegaan. Het geheim van haar lange leven? Dat was volgens Celina “veel koffie drinken en genieten van de gezonde buitenlucht”.