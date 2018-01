Oude woningen afgebroken 19 januari 2018

02u44 0

Deze week start de afbraak van enkele bouwvallige woningen in de Doelstraat die eigendom zijn van het OCMW. Bedoeling is om het plein achter de seniorenwoningen in de Nieuwstraat in te richten met een grasterrein en een paar petanquevelden. Ieder huisje krijgt ook een berging. In een volgende legislatuur is het de intentie om de site verder te ontwikkelen voor seniorenbewoning. (VDI)