Oud-burgemeester Yves Vercruysse krijgt portret in eregalerij VDI

24 december 2018

10u39

Bron: VDI 0

Oud-burgemeester Yves Vercruysse (48) prijkt voortaan met een portret in de eregalerij der burgemeesters in de gemeenteraadszaal. Dat is een eer die alle oud-burgemeesters van de gemeente te beurt valt. De CD&V’er was van begin 2010 tot eind 2012 burgemeester van Ingelmunster. Hij zetelde sinds januari 2013 als gemeenteraadslid in de C&V-oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 raakte hij niet meer verkozen. Hij haalde nog 502 voorkeurstemmen. Vercruysse koos toen zelf voor een minder prominente plaats op de lijst. Sinds 2017 werkt hij als regisseur lokale economie voor de regio Midden-West-Vlaanderen. Daarmee probeert hij de samenwerking tussen sociale economiebedrijven, openbare besturen en reguliere bedrijven te vergemakkelijken.