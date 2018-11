Opnieuw werkmateriaal uit bestelwagens gestolen 23 november 2018

02u22 0

De plaag van inbraken in bestelwagens blijft duren. Voor de tweede opeenvolgende nacht zagen drie zelfstandige ondernemers uit Izegem en Ingelmunster voor duizenden euro werkmateriaal gestolen.





Dinsdagnacht was Pieter Lecluyse in Emelgem (Izegem) slachtoffer, woensdagnacht was het onder meer de beurt aan Frederik Vanquickelberghe uit de Lendeleedsestraat in Izegem en Christof Degroote uit de Hugo Verrieststraat in Ingelmunster. "Ik had het woensdagavond nog over de inbraak bij Pieter", zucht Frederik. "Eén nacht verder was het al mijn beurt. De daders forceerden het slot van de bestelwagen die op de oprit stond en gingen met de duurste machines aan de haal. Het materiaal van Hilti alleen al kost bijna 10.000 euro. Ik ben er kapot van. Ik ben al 17 jaar zelfstandig en verzamelde het materiaal doorheen de jaren. Moet ik nu alles in één keer nieuw aankopen? Bovendien kan ik voorlopig niet werken." Christof Degroote, specialist in chauffage en sanitair, schat zijn verlies aan handmachines op zo'n 6.000 euro. Ook in de Katteboomstraat in Izegem is in een bestelwagen ingebroken. De politie van de zone Riho maant zelfstandige aannemers aan alert te zijn en indien mogelijk bestelwagens met werkmateriaal niet langs de straat te parkeren en een speciaal slot te installeren. De tips staan op hun Facebookpagina. (LSI)