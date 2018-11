Opnieuw werkmateriaal uit bestelwagen gestolen 22 november 2018

In Emelgem (Izegem) is er dinsdagnacht opnieuw werkmateriaal uit een geparkeerde bestelwagen gestolen.

Op de hoek van de Kouterweg en de Kapelstraat in Emelgem (Izegem) stelde eigenaar Pieter Lecluyse (31) gisterochtend de inbraak vast. Hij is zelfstandig verkoper en onderhoudstechnicus van landbouw- en grondverzetmachines. Het slot van de bestelwagen Opel Movano werd geforceerd en alle werkmachines meegenomen, naar schatting voor zo'n 10.000 euro. "Handgereedschap en meetapparatuur", aldus Pieter, die zijn atelier in de Doelstraat in Ingelmunster heeft. "Helemaal niet plezant. Bijna de hele dag was ik in de weer om alles te regelen. Ik kon mijn normale werk niet doen en moet bijna vanaf nul herbeginnen en nieuw materiaal kopen. Of de verzekering alles zal terugbetalen, is ook nog onduidelijk."





Zwaailichten

Pieter hoopt dat passanten of buren iets opgemerkt hebben in de buurt van zijn bestelwagen met zwaailichten die in Emelgem stond geparkeerd. Wellicht is de diefstal tussen middernacht en 7 uur 's ochtends gebeurd. Tips kunnen aan de politie van de zone Riho gemeld worden. De politie raadt aan om, indien mogelijk, bestelwagens met werkmateriaal niet langs de straat te parkeren. (LSI)