Opnieuw botsing op kruispunt op marktdag LSI

18 januari 2019

17u32

Bron: LSI 0

Op het kruispunt van de Hinnebilk- en de Schoolstraat in Ingelmunster is vrijdagmiddag opnieuw een ongeval gebeurd. Precies vier weken nadat op 21 december op dezelfde plek een 81-jarige automobiliste met haar wagen tegen de marktbus was gereden. Net zoals toen vielen er geen gewonden. Zowel de Audi, die uit de Hinnebilkstraat kwam, als de Seat, die in de Schoolstraat reed, raakten zwaar beschadigd.