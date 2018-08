Opendeur in waterzuiveringsstation 30 augustus 2018

Wie wil weten wat er gebeurt met het vuile water dat dagelijks via de douche, gootsteen of het toilet verdwijnt, kan op vrijdag 21 september een kijkje nemen in het rioolwaterzuiveringsstation langs de Trakelweg 8 in Ingelmunster.





Tot voor kort kwam een groot deel van het afvalwater rechtstreeks in beken en rivieren terecht, maar daar bracht Aquafin in opdracht van het Vlaams Gewest verandering in, ook in Ingelmunster. Je kan tussen 17 en 19.30 uur om het half uur aan een rondleiding deelnemen.





Inschrijven via contact@aquafin.be of 03/450.45.45. Vermeld ook welk tijdstip je voorkeur wegdraagt en met hoeveel personen je langskomt. (VDI)