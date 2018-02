Openbare verkoop Aviflora wellicht in april 28 februari 2018

Het drie jaar geleden failliet verklaarde pretpark Aviflora in Ingelmunster gaat waarschijnlijk in april onder de veilinghamer. De curatoren zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Een eerdere openbare verkoop werd in 2016 nog uitgesteld na klachten over bodemverontreiniging. Toen werden onder andere kadavers en asbest in de bodem aangetroffen. Voormalig eigenaar Marnick Goossens werd daar enkele weken geleden nog voor veroordeeld en moet een boete van 15.000 euro betalen. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft ondertussen het licht op groen gezet voor de nieuwe openbare verkoop, wellicht in april. Er komen ook kijkdagen voor geïnteresseerde kopers. (VDI)