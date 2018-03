Openbare verkoop Aviflora op 5 april 10 maart 2018

Er is een datum geprikt voor de openbare verkoop van de gronden waar het failliet verklaarde familiepark Aviflora op staat.





Die vindt op donderdag 5 april om 14 uur door in café 't Elfde Gebod op het Kerkplein in Izegem. Het park werd drie jaar geleden failliet verklaard. Datzelfde jaar werd de inboedel nog openbaar verkocht, maar op die van het terrein en de gebouwen op de hoek van de Brugge- en Kruisstraat bleef het wachten tot nu.





Een eerste poging tot openbare verkoop werd eerder afgebroken na een brief waarin gesuggereerd werd dat er afval in de grond zat. Na opgravingen bleek echter weinig tot niets bezwarend gevonden te zijn. Zaakvoerder Marnick Goossens werd recent wel veroordeeld voor vondsten van onder andere karkassen na eerdere opgravingen. Levert de eerste zitdag niets op, dan kan er nog altijd een tweede zitdag georganiseerd worden. (VDI)