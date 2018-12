Oorlogsdagboek krijgt plek in bibarchief VDI

Het gemeentelijk erfgoedpatrimonium breidt uit met het oorlogsdagboek van gemeentesecretaris Ernest Schotte. Hij hield tijdens de Eerste Wereldoorlog bij wat er in de gemeente gebeurde. Het bleef lange tijd verborgen in de archieven van de ondertussen verdwenen OLV-parochie. Vanaf 2019 krijgt het een plaats in het archief van de bib. Omdat het om fragiele documenten gaat, zal het in de toekomst wellicht gedigitaliseerd worden voor het grote publiek.

Ook de breloque of koningsgilde van schuttersgilde Sint-Sebastiaan krijgt voortaan een plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De schuttersgilde is de oudste vereniging van Ingelmunster. De winnaar van de jaarlijkse koningsschieting mocht de breloque een jaar lang dragen.