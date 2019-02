Oorlogsdagboek gemeentesecretaris krijgt plaatsje in archief van bibliotheek VDI

18 februari 2019

Ingelmunster Het oorlogsdagboek van de Ingelmunsterse gemeentesecretaris Ernest Schotte zat lang verborgen in de archieven van de ondertussen verdwenen O.L.Vrouwparochie, maar krijgt nu een plaats in het archief van de bibliotheek.

Ernest Schotte was van 1900 tot 1918 gemeentesecretaris in Ingelmunster. In zijn dagboek vertelt hij over de oorlogsgebeurtenissen in de gemeente tussen 6 oktober 1914 en 14 oktober 1917. De familie Schotte, die het dagboek in zijn bezit had, schonk het later aan pastoor Maertens. De pastoor bewaarde dit in zijn archief en later werd het overgedragen aan de kerkfabriek en de Sint-Amandsparochie.

Het dagboek bevat een schat aan informatie over het leven van de Ingelmunsternaren onder de Duitse bezetter. Het is het enige tijdsdocument dat zo’n grondig beeld geeft over de impact van WO I op de plaatselijke bevolking. Er circuleerde een kopie die gebruikt werd voor onderzoek of toneelstukken over WO I, weliswaar licht gecensureerd. Sommige namen waren namelijk geschrapt en vervangen door initialen. “Het gemeentebestuur is dan ook erg blij dit origineel document in haar archief te kunnen opnemen”, vertelt erfgoedschepen Nadine Verheye. “Het kan onderzoekers nog betere inzichten geven in dit stukje plaatselijke geschiedenis. We zullen dit dagboek in de beste omstandigheden bewaren.” De kerkfabriek krijgt een digitale kopie van het dagboek.