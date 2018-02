Omstreden slachterij mag vijf keer zoveel kippen houden 02 februari 2018

02u40 0 Ingelmunster Het provinciebestuur zet het licht op groen voor de uitbreiding van de omstreden kippenslachterij Almanaar. Het pluimveebedrijf vroeg een nieuwe milieuvergunning aan om de capaciteit te kunnen verhogen van 4.000 naar 22.800 kippen en om de buitenactiviteiten te mogen uitbreiden. Eerder wrong daar nog het schoentje, want recent werd de slachterij door de rechtbank veroordeeld omdat ze al vijf keer meer kippen dan toegelaten slachtte. De buren overwegen in beroep te gaan.

De overcapaciteit zorgde door de geur van rottende kadavers en dode kippen op de koer ook voor overlast bij de buurt. Na meerdere tussenkomsten van de milieu-inspectie en meer dan vijftig processen-verbaal werd het bedrijf voor de rechter gesleept. Het bedrijf moest 21.000 euro boete en nog eens 15.000 euro schadevergoeding aan omwonenden betalen. Het beloofde wel orde op zaken te stellen en diende een aanvraag voor een milieuvergunning met capaciteitsverhoging in. Om hinder in de toekomst te vermijden beloofde het buitenactiviteiten zoals de aanvoer van kippen en het ophalen van afval voortaan overdekt te laten gebeuren.





Onbegrip bij buren

De aanvraag zorgde ook voor wat onenigheid in het schepencollege van Ingelmunster. Sp.a was, onder meer uit vrees voor mobiliteitsproblemen, faliekant tegen maar de coalitiepartners van De Brug/Open Vld/N-VA besloten omwille van de hangende rechtszaak geen advies te verlenen, wat in de praktijk neerkomt op een positief advies geven.





Schauvliege

Uiteindelijk was het de provincie die de knoop moest doorhakken.Zij geeft nu groen licht en dat zorgt voor onbegrip bij de buren. "We begrijpen deze beslissing niet en overwegen om in beroep te gaan bij minister Schauvlieghe", klinkt het bij een van de buren. "Binnenkort hakken we de knoop door, maar ik acht de kans zeer reël, want recent werd alweer een nieuw pv opgesteld." (VDI)