Nieuwstraat krijgt groenzone 29 juni 2018

02u28 0

Het OCMW trekt 110.000 euro uit om een groenzone in te richten achter de ouderenwoningen in de Nieuw- en Doelstraat. De verwaarloosde gebouwtjes die er nu staan gaan tegen de vlakte en de grond wordt geëffend. "In de volgende legislatuur willen we er extra ouderenwoningen bouwen, maar in afwachting daarvan kan er met de schaarse open ruimte in onze gemeente al iets nuttigs gedaan worden. Daarom maken we er een openbare groenzone van." Er is alvast een petanqueveld aangelegd en er komen nog voetbaldoeltjes zodat ook de jeugd er terechtkan. Voor fietsers en voetgangers is er een trage weg voorzien die de Nieuwstraat verbindt met nieuwbouwproject De Korenbloem. (VDI)