Nieuwe woongebieden aangeduid 01 augustus 2018

Met de voorlopige vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone tussen de Ringlaan, Meulebekestraat en Bruggestraat laat de gemeente er enkele toekomstige bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden toe. De zone langs de Bruggestraat is bestemd voor wonen.





Residentieel wonen

Er is ook een nabestemming uitgewerkt voor de zone van de bestaande wasserij, indien het bedrijf ooit zijn activiteit zou stopzetten. Langs de Meulebekestraat is een zone voorbehouden voor woningen met maximaal twee bouwlagen. De grootste zone is die voor residentieel wonen in het hart van het gebied. Het bestaande woongebied van de Rodenbachwijk is bestemd voor eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing en kleinschalige activiteiten die niet meer dan 30 procent van de oppervlakte mogen innemen. In een nieuw te ontwikkelen gebied naar de Bruggestraat toe kan ook aaneengesloten bebouwing met maximaal vijf woningen komen. De minimale oppervlakte voor deze loten is bepaald op 250 vierkante meter. Meer naar de Ringlaan toe is een stedelijke woonprojectzone mogelijk. Hier kunnen minstens 65 procent eengezinswoningen komen op kavels van minimaal 200 vierkante meter groot.





(VDI)