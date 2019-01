Nieuwe voetbalclub zoekt jonge leden VDI

Kersverse vierdeprovincialer SV Ingelmunster zoekt jongens en meisjes die graag voetballen en dat in eigen gemeente willen doen. Ze organiseert op woensdagen 16 en 23 januari van 18 tot 20 uur infoavonden in de voetbalkantine van het sportstadion in de Bollewerpstraat 92a. Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch info wenst, kan zijn gegevens nalaten op secretariaat@svingelmunster.be.

De nieuwe club wil opnieuw voetbal onder de kerktoren brengen. Het oprichten van de nieuwe club is een reactie op het verdwijnen van lokaal voetbal door de verhuis van fusieploeg KFC Mandel United naar de Skyline Arena in Izegem. “Bij ons worden kinderen voetballers en voetballers worden kampioenen. Bij ons worden ouders supporters en supporters worden vrienden voor het leven”, klinkt het nog bij de club.