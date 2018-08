Nieuwe trage wegen moeten af zijn tegen begin schooljaar 09 augustus 2018

02u40 0 Ingelmunster Op de Westwijk is de aanleg begonnen van een reeks trage wegen tussen de Bruinbeek en achter de Hazelaarstraat, Olmenstraat en Wilgenstraat naar de Doelstraat.

"Deze verbinding sluit aan op een reeds bestaande trage weg tussen de Weststraat en Bruinbeek", weet schepen van Openbare Werken Wilfried Vanacker. "Op die manier kan je vanuit de Bruinbeek, de Bloemenwijk, de nieuwe verkaveling de Korenbloem en het centrum bereiken zonder dat je moet gebruik maken van de Elf Julisingel. Een mooi en veilig alternatief voor de schoolgaande jeugd vanaf september, wanneer alles af moet zijn. Ook met de fiets winkelen zal vanuit die kant van de gemeente makkelijker worden." De totale lengte aan doorsteken en verbindingsweggetjes bedraagt 560 meter. Later komen er op sommige plaatsen verlichtingspunten op zonne-energie bij. Verder kregen alle bestaande trage wegen een groot onderhoud. Op termijn komt er nog een verbinding bij aan de Brouwerijsite. "Er ligt ook een plan klaar om andere, oude trage wegen opnieuw te heractiveren, maar daar is politieke moed voor nodig", aldus Wilfried. "Sommige weggetjes kunnen, weliswaar met een verplaatsing, heropend worden en zoveel mogelijk aansluiting geven op het binnengebied, maar niet iedereen staat daar even hard voor te springen." (VDI)