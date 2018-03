Nieuwe Porsche-garage en showroom PORSCHE CENTRE WORDT DUBBEL ZO GROOT VALENTIJN DUMOULEIN

27 maart 2018

03u26 0 Ingelmunster Tegen eind dit jaar verrijst naast het huidige Porsche Centre West-Vlaanderen een gloednieuwe garage met showroom en atelier. Het gaat om een investering van ruim vijf miljoen euro waarmee de oppervlakte van de garage meteen verdubbelt. Op die manier wil het bedrijf tegemoetkomen aan het groter wordende klantbestand en genoeg plaats bieden om zijn gamma volledig te kunnen tonen.

Het Porsche Centre West-Vlaanderen is een van de oudste Porsche-concessiehouders van ons land. De familie Maes begon ruim zestig jaar geleden op die locatie met een handpompstation, dat later uitgroeide tot een VW-merkengarage. Op de dag dat Porsche voor het eerst ook in ons land verkocht werd, sprong de familie op de kar en haalde ze het prestigieuze merk in huis. Sinds 1990 is de exclusieve verdeling in onze provincie - los van een Porsche Centre in Knokke - in handen van Rudy en Ruben Maes.





RS Motors

"Dat resulteerde in 2003 nog in de bouw van een nieuwe garage en showroom en de naams-wijziging naar RS Motors, maar nu vijftien jaar later zijn we alweer aan een belangrijke vernieuwing toe", vertelt medezaakvoerder en verkoopsverantwoordelijke Koen Depaepe. "Dat doen we om tegemoet te komen aan ons groter wordende klantenbestand en om het uitgebreide Porsche-gamma volledig tot zijn recht te laten komen en te kunnen tonen. Het gaat om gloednieuwe gebouwen die vlak naast de huidig gelegen locatie aan de Kortrijkstraat worden opgericht.





Het nieuwe complex omvat zowel de showroom met verdieping en bijhorende kantoren als een werkplaats. De oppervlakte verdubbelt meteen ook van 1.400 naar ruim 3.000 m². We zijn al tien jaar met dit dossier bezig. Eerst met extra grondverwerving aan de voorkant van ons huidige gebouw, dan met de vereiste omzetting van landbouw- naar bouwgrond en dan uiteraard de eigenlijke bouwplannen en de bouw."





Een stuk garage dat uit de jaren '90 dateert en de huidige showroom gaan tegen de vlakte en daar zal ruimte voor parking komen.





Op de huidige parking en aanpalende grond verrijst momenteel de nieuwbouw.





Mission E

"Naast de nieuwe toonzaal komt er ook een nieuwe werkplaats met twaalf nieuwe autobruggen", weet Rudy Maes. "We leggen daarbij een duidelijke focus op elektromobiliteit en willen op die manier klaar zijn voor de toekomst. We denken daarbij onder andere aan de nieuwe concept car Mission E die eraan komt."





Gisteren vond de symbolische eerstesteenlegging met het team van RS Motors en de hoofdzetel van Porsche plaats. De nieuwbouw moet in november 2018 voltooid zijn. Tijdens de bouw blijft de huidige garage volledig operationeel. Aan de investering hangt een prijskaartje van ruim vijf miljoen euro vast.