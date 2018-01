Nieuwe klaslokalen en kinderopvang geopend 02u37 0 Foto Sam Vanacker Het nieuwe multifunctionele gebouw.

Het schepencollege heeft gisteravond het nieuwe gebouw van BLO-school De Zon en kinderopvang Villa Max plechtig geopend. In het opvallende gebouw zijn zes nieuwe klaslokalen voor De Zon, terwijl het gebouw ook dienst doet als nieuwe gemeentelijke kinderopvang. Met een prijskaartje van 2,2 miljoen euro gaat het om de grootste investering van de legislatuur.





Aangezien de gemeentelijke kinderopvang Villa Max in de Stationsstraat stilaan uit zijn voegen begon te barsten ging het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe, ruimere locatie. Omdat ook BLO-school De Zon een nieuw onderkomen zocht, werd uiteindelijk voor gekozen om een nieuw gebouw op te trekken in de plaats van de verouderde vleugel van gemeenteschool De Wingerd. De opvangcapaciteit van Villa Max stijgt nu van 40 naar 100 opvangplaatsen. (SVR)