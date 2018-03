Nieuwe kandidaten bij De Brug en N-VA 09 maart 2018

Zowel onafhankelijke partij De Brug als kartelpartner N-VA schuiven enkele nieuwe kandidaten voor de verkiezingen naar voren. De Brug verwelkomt Loïc De Backere (26), die werkt bij Lamon Traiteur in Roeselare. Vorig jaar begon hij in bijberoep met Melanie Cloet aan The Taste of Melo. Hij is al enkele jaren een gewaardeerd medewerker van de Mennefeesten.





De tweede De Brug-kandidaat is Lucas Staes (20). Hij is laatstejaarsstudent sociaal assistent in Kortrijk. Hij speelt voetbal in Ooigem en is volleybaltrainer in Ingelmunster bij Smashing Club. Bij kartelpartner N-VA is Diederik Vanderheeren (38) het nieuwe gezicht. Hij is medisch instrumentatiemedewerker in de Sint-Jozefskliniek van Izegem, waar hij het onderhoud en herstel van de medische apparatuur doet. Sinds 2001 is hij actief lid van de vrijwillige brandweer. (VDI)