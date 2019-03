Nieuwe inwoners krijgen geen verenigingscheques meer: “Niemand gebruikt ze” VDi

Nieuwe inwoners van Ingelmunster zullen voortaan geen verenigingscheques meer krijgen. Sinds januari 2014 kregen nieuwe inwoners twee cheques van tien euro. Die waren bedoeld om hen te verwelkomen en ze konden die uitgeven in het lokale verenigingsleven. “Ons doel is echter niet bereikt”, geeft schepen Nadine Verheye toe. “Tussen 2014 en juni 2018 zijn 3.313 cheques uitgeschreven en daarvan werden er amper 88 binnengebracht door de verenigingen. Dat betekent dus dat amper 44 nieuwe gezinnen daar gebruik van hebben gemaakt. De weinige cheques die nog in omloop zijn, kunnen worden ingewisseld tot aan de vervaldatum.” De gemeente werkt ondertussen aan een nieuwe formule om nieuwe inwoners te verwelkomen.