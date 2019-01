Nieuwe gemeenteraad ingezworen VDI

04 januari 2019

Ook in Ingelmunster mochten de politici die bij de gemeenteraadsverkiezingen een mandaat van de kiezer kregen hun eed op het gemeentehuis afleggen. Burgemeester Kurt Windels (De Brug) mag aan een tweede ambtstermijn beginnen en krijgt daarbij de hulp van schepenen Nadine Verheye, Martine Verhamme en nieuwkomers Johan Rosseel en Trui Lambrecht. Katrien Vandecasteele is terug na drie jaar afwezigheid in die functie. De functie van gemeenteraadsvoorzitter gaat naar Labadoux-stichter Jean-Pierre Deven.

De burgemeester haalde op 14 oktober 2018 liefst 3.145 voorkeurstemmen, waardoor het kartel De Brug/Open VLD/N-VA met dertien zitjes de absolute meerderheid in handen kreeg. CD&V blijft in de oppositie en valt terug van tien op vijf zetels.

SP.A + zit nu ook in de oppositie en heeft drie zetels. Voormalig schepen Enigo Vandendriessche had nog een woordje te zeggen. “Oppositie voeren betekent voor ons niet zomaar overal tegen zijn. We gaan uiteraard het beleid evalueren en proberen bij te sturen waar nodig, maar we gaan vooral ook doen wat de mensen van ons gewoon zijn. En dat is meedenken en zelf voorstellen op tafel leggen om van Ingelmunster een betere gemeente te maken. We willen dan ook vragen aan de nieuwe meerderheid om hetzelfde te doen. Maar al te vaak is de oppositie tegen de voorstellen van de meerderheid, en is de meerderheid tegen de voorstellen van de oppositie. Ik wil iedereen in deze raad oproepen om dat niveau van kortzichtige dorpspolitiek te overstijgen en samen te werken aan een beter Ingelmunster. “