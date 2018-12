Nieuwe fase in werken Dorpsbrug aangebroken VDI

24 december 2018

De nieuwe Dorpsbrug krijgt de komende weken en maanden zijn wegdek. Nu alle onderdelen aan elkaar gelast zijn en ook het staal zelf een beschermende verflaag kreeg om roest te voorkomen, is het tijd voor een nieuwe fase. De werf werd de voorbije weken klaargestoomd voor de creatie van een betonnen wegdek. Het gaat om een straat van vijftien meter breed en zelfs negentien meter in het midden. Voor het zover is moet er nog 1.400 kubieke meter beton aangebracht worden. Eerst wordt de bekisting aangebracht, een soort mal waarin het beton terecht komt. Daarna wordt de wapening klaargelegd voor het beton effectief gegoten en uitgedroogd wordt. Dat proces wordt herhaald tot de hele brug klaar is. Bedoeling is dat het karwei tegen de zomer van 2019 achter de rug is. Daarna kan alles afgewerkt worden met asfalt en markeringen, maar ook met leuningen en trappen die toegang geven tot het jaagpad. Eind 2019 moet de brug helemaal afgewerkt zijn.