Nieuwbouw op Ringzone voor 12 firma's 04 mei 2018

Lokaal bedrijventerrein Ringzone krijgt er in het voorjaar van 2019 een nieuw bedrijfsverzamelgebouw met plaats voor 12 firma's bij. Het gaat om een project van de West-Vlaamse Intercommunale, dat in Ingelmunster eerder al de bedrijventerreinen Deefakker en Zandberg realiseerde. "Om in te spelen op de vraag naar kleine oppervlaktes kozen we samen met de gemeente voor deze kleine uitbreiding", vertelt directeur Geert Sanders. "Bedrijven kunnen er één of meerdere units van 100 tot 250 vierkante meter aankopen." Vastgoedontwikkelaar Verstraetebouw staat in voor de realisatie. Het ontwerp komt van het Brusselse architectenbureau URA. Het koos voor een ontwerp met twee volumes met daartussen een plein. Dat zal zowel dienen als logistiek platform als ontmoetingsplek. (VDI)