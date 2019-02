Negentig procent van de arbeiders staakt bij Bekaert

VDI

13 februari 2019

10u32

Bron: VDI 0 Ingelmunster Bij staaldraadproducent Bekaert in Ingelmunster deed negentig procent van de 87 arbeiders mee met de nationale stakingsdag. Ook driekwart van de 115 bedienden kwam niet opdagen.

De vakbonden hielden in de voormiddag een actie aan de dienstingang. “We verhinderen werkwilligen niet om binnen te gaan, maar delen wel pamfletten uit”, vertelt Franky Dewulf (ABVV). “Vooral de steeds langere loopbaan ligt ons zwaar op de maag, net als de grotere vraag naar flexibliteit. Het blijft belangrijk om onze stem in dit debat te laten horen. Je merkt dat ook in het gedrag van de werknemers. Vroeger vertrokken weinig mensen vrijwillig, maar de voorbije jaren hebben we daar toch een kentering in gezien.”

De werknemers blijven ook op hun hoede. “Er gaan geruchten dat er binnenkort 180 ontslagen zouden vallen bij de bedienden in verschillende vestigingen, dus we houden ons hart vast”, besluit Dewulf. “Daarom moeten we nu meer dan ooit één front vormen.”

In 2012 was er nog sociale onrust toen er in verschillende vestigingen van Bekaert 246 ontslagen vielen, vooral bij de arbeiders.