Neem een kijkje in het gloednieuwe Porsche Centre West-Vlaanderen VDI

15 maart 2019

16u17

Bron: VDI 0 Ingelmunster Na een klein jaar werkzaamheden zijn de werken aan het Porsche Centre West-Vlaanderen klaar. Er prijkt op de hoek van de Ringlaan en Kortrijkstraat een gloednieuwe garage met showroom en atelier. Het Porsche Centre is door de vernieuwingen nu dubbel zo groot als vroeger.

Het Porsche Centre West-Vlaanderen is een van de oudste Porsche-concessiehouders van ons land. De familie Maes begon er ruim zestig jaar geleden met een handpompstation dat later uitgroeide tot een VW-merkengarage. Sinds 1990 is de exclusieve verdeling in onze provincie – los van een Porsche Centre in Knokke – in handen van vader en zoon Rudy en Ruben Maes.

”Het nieuwe complex omvat zowel de showroom met verdieping en bijhorende kantoren als een werkplaats”, vertelt verkoopsverantwoordelijke Koen Depaepe. “De oppervlakte verdubbelde meteen ook van 1.400 naar ruim 3.000 m². Naast de nieuwe toonzaal is er ook een nieuwe werkplaats met twaalf nieuwe autobruggen.”

Aan het nieuwbouwproject hangt een prijskaartje van zes miljoen euro vast. Deze week vond de officiële opening voor klanten plaats. Dit weekend kan het grote publiek een kijkje komen nemen in de gloednieuwe garage. “Bezoekers kunnen er meteen ook kennismaken met de nieuwe Porsche 911”, besluit Koen Depaepe.