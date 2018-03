Nachtelijke regen veroorzaakt wateroverlast 12 maart 2018

02u25 0

De overvloedige regenval van zaterdagnacht zorgde gisterenochtend vooral in Ingelmunster, Izegem en Ardooie voor wateroverlast. Er liepen in totaal zo'n dertigtal meldingen binnen bij de brandweerzone Midwest. In de Neerbergstraat in Ardooie moest de brandweer enkele uren pompen om te vermijden dat een woning onder water kwam te staan. Water van de velden zette een deel van de straat in een mum van tijd onder water. Het is er een klassiek kritiek punt. Ook in Izegem kwamen enkele straten blank te staan. Dat was onder meer het geval in de Trienhoek-, Ondank- en Beiaardstraat en de Veldstraat in Emelgem. De technische dienst van de stad werd ingeschakeld om de straten tijdelijk af te sluiten. Dat was ook in Slypskapelle en Dadizele het geval in de Hoving-, Kleine Moorslede- en... de Waterstraat. Gevolgen voor de rally had dit niet. (LSI)