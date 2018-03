Multifunctionele brandweerwagen voorgesteld 24 maart 2018

"De wagen is ook uitgerust als reddingswagen, met alles aan boord voor technische hulpverlening en een pak meer technologische snufjes", zegt majoor Wim Decoopman. De besturing van de multifunctionele brandweerwagen gebeurt digitaal en er zijn bijvoorbeeld ook hydraulische groepen en hefkussens aan boord. Na de nieuwe tankwagen in het begin van de legislatuur is dit de tweede grote investering voor onze brandweerpost", zegt burgemeester Kurt Windels. "Als we de burger een kwalitatieve dienstverlening willen geven, hebben we goed materiaal nodig. Ik ben dan ook oprecht blij dat de Brandweerzone Midwest die filosofie verder volgt en blijft investeren. Post Ingelmunster heeft een uitstekende reputatie. We moeten verderop die weg". De multifunctionele brandweerwagen vervangt sinds 16 februari een 24 jaar oude autopomp en een snelle hulpwagen en kostte in totaal zo'n 350.000 euro. (AHK)