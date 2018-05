Moordenaar huisarts in beroep 02 mei 2018

02u36 0 Ingelmunster De man die zijn huisarts Patrik Roelandt (64) vermoordde, gaat op de laatste dag in beroep tegen zijn veroordeling tot een effectieve celstraf van 28 jaar.

Huisarts Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny Samyn met twee messteken vermoord. Eén steek in de hals was fataal en bleef maar liefst 11,5 centimeter diep in de nek van de arts steken. Moord met voorbedachten rade, vonden de drie rechters in Kortrijk. Ze beslisten ook dat de dader na het uitzitten van zijn celstraf nog tien jaar onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank moet worden geplaatst.





Afgeteld op kalender

Na de uitspraak reageerden de nabestaanden positief. Het beroep is voor hen dan ook een nieuwe slag. "Elke dag van de maand april vinkte weduwe Catheline (61) op de kalender af", klinkt het bij haar advocaat Kristiaan Vandenbussche. "Dan is het extra pijnlijk dat er precies op de laatste dag beroep wordt aangetekend. De hoop steeg dat ze dit hoofdstuk kon afsluiten maar het is haar niet gegund." "We kennen hem ondertussen al een beetje," zegt Sophie Roelandt, dochter van de huisarts. "Hij zal geen kans onbenut laten om nog eens in de belangstelling te staan of nog wat van zijn straf af te peuteren. Heel jammer. Het proces in beroep wordt voor de familie een nieuwe beproeving. Maar we blijven strijdvaardig en ervan overtuigd dat hij minstens even zwaar gestraft zal worden." Ook tegen de toegekende schadevergoedingen voor de nabestaanden tekent Samyn beroep aan.





(LSI)