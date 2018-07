Montage nieuwe brug start eind augustus 31 juli 2018

02u45 0

De bouw van de nieuwe brug over het kanaal in Ingelmunster schiet goed op.





Op dinsdag 28 augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg met de montage van de stalen brugonderdelen. Als alles goed gaat zijn de werken klaar in het weekend van 22 en 23 septemer. De montage kent zeven fases die een of meerdere dagen duren. Dit gebeurt met kranen die tot dertig meter hoog reiken en de onderdelen op hun plaats hijsen. Eerst zijn de buitenzijden aan de beurt, aan de kant van de markt en het station. Eindigen gebeurt in het midden met het sluitstuk, dat de brug eenmaakt.Tijdens deze fases zijn de vertrouwde omleidingen voor fietsers en voetgangers tijdelijk onderbroken. De onderbreking geldt doorgaans tussen 8 en 17 uur gedurende één of twee dagen. Als de aannemer vroeger klaar is of langer moet doorwerken, zal de omleiding naargelang korter of langer onderbroken zijn. Op 22 september volgt een nieuw kijkmoment waarbij geinteresseerden welkom zijn om een blik op de werken te werpen. Eind 2019 moet de brug volledig klaar zijn. (VDI)