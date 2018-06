Mogelijke geluidshinder bij werken 16 juni 2018

02u27 0

Infrabel en NMBS waarschuwen voor mogelijke geluidshinder tijdens werken aan een nieuwe onderdoorgang in het station en bij het ophogen van de perrons. In de nacht van 20 op 21 juni en het daaropvolgend weekend van 23 en 24 juni zal er ook 's nachts gewerkt worden, met mogelijk dus wat lawaahinder. Tijdens dat laatste weekend is het treinverkeer plaatselijk onderbroken. De NMBS zorgt voor een vervangende busdienst. (VDI)