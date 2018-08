Minister geeft groen licht voor uitbreiding kippenslachterij 11 augustus 2018

Vlaams landbouw- en milieuminister Joke Schauvlieghe verleent een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van kippenslachterij Almanaar in de Bollewerpstraat. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar al toestemming van de provincie om de capaciteit te verhogen van 4.000 naar 22.800 kippen, maar een groep buurtbewoners ging daarop in beroep.





De gemeente wilde eerst geen advies geven, maar later volgde er alsnog een niet-bindend negatief advies. Uiteindelijk moest minister Schauvlieghe zich over de zaak uitspreken en zij geeft nu groen licht voor de uitbreiding. In het bedrijf werken 25 mensen. (VDI)