Minaraad Ingelmunster houdt avondwandeling 28 november 2018

02u24 0

Op zaterdag 1 december organiseert de Ingelmunsterse Minaraad om 19 uur een avondlijke wandeling.





Historicus Brecht Demasure neemt de geïnteresseerden mee langs de groene long van de gemeente en met wat geluk zijn er ook enkele nachtelijke roofvogels en zoogdieren te spotten. Deelnemen is gratis, inschrijven noodzakelijk. Dit bij hendrik.debeuf@telenet.be en uiterlijk tegen donderdagmiddag 29 november.





Punt van afspraak is de parking van het sportstadium. Na de wandeling is er warme soep voorzien voor alle deelnemers in het vergaderzaaltje van het sportstadium. Stevige wandelschoenen en natuurlijk aangepaste kledij zijn nodig. (CDR)